Мировые цены на нефть пошли в рост

Мировые цены начали повышаться во вторник на ожиданиях заседания ОПЕК+ и геополитических рисках.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.22 растет на 0,18%, достигая 83,03 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,39%, до 78,86 доллара, передает РИА «Новости».

Аналитики следят за динамикой котировок и рассматривают основные факторы ценообразования на мировом рынке.

«Объединение факторов указывает на возрастающую тенденцию котировок нефти – от нестабильной геополитической ситуации до возможного предпочтения ОПЕК сохранять ограничения», – цитирует Bloomberg главу азиатского отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатана.

В четверг Минэнерго США должно опубликовать данные о количестве запасов за неделю по 24 мая. Аналитики ждут сокращения запасов сырья на 2 млн баррелей.

Заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня.