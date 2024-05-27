Корреспондент "РГ" выяснил, как изменились цены на клубнику в Крыму

Поздние майские заморозки уже подняли цены на крымскую клубнику. В конце апреля ягода на местном рынке подешевела до 150 рублей за килограмм. Сами фермеры называли год клубничным и прогнозировали, что в мае, когда урожай клубники выйдет на пик, цена упадет до 90 рублей за килограмм, а возможно и ниже. Однако вышло все наоборот.

Заморозки прошлись по полуострову полосами. Как минимум четыре ночи температура в степных районах и предгорье опускалась до - 2 градусов Цельсия. В результате часть урожая грунтовой ягоды, которая вступает в плодоношение в мае, погибла, а тепличная клубника подскочила в цене.

- Получилось так, что у кого участок в низине, в балке, у тех подмерзло больше всего, - рассказал "РГ" на оптовом рынке Крыма "Привоз" фермер из Михаил Лузан. - У тех, чья земля более-менее выше, те не пострадали.

Сейчас минимальная цена на крымскую клубнику на местных рынках не опускается ниже 250 рублей за килограмм. В магазинах еще на сотню рублей дороже. При транспортировке в Москву, как говорят фермеры, цену местного рынка надо умножать на три. И ожидать снижения цены в этом сезоне уже вряд ли стоит.

- Берут уже ящиками, кто делает заготовки на зиму, - поделился продавец Арсен. - Май заканчивается, клубника еще будет, но пик уже прошел. Скоро перейдем на черешню, потом на персики.

Фото: Сергей Винник/РГ

Черешня пока на крымском рынке по одной цене с клубникой - 250 рублей килограмм. В магазинах - 300 - 350. Абрикосы - 400 рублей. Сами продавцы говорят, что фрукты пока привозные из республик Закавказья. Сбор крымской черешни только начинается. Заморозки ударили и по урожаю фруктов на полуострове. В общей сложности природная аномалия затронула 10 хозяйств полуострова. В Белогорском районе заморозки повредили яблоневые деревья в садах трех предприятий. Повреждения здесь - от 30 до 90 процентов урожая.

- У нас пострадало 500 гектаров, где мы не сможем собрать качественный высокий урожай, но за счет вступления в этом году новых молодых насаждений мы рассчитываем что общий валовой сбор в Крыму должен сохраниться на уровне прошлого года, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.

Фото: Сергей Винник/РГ

Садами и ягодниками на полуострове сейчас занято 15 тысяч гектаров, и если ориентироваться на прошлый год, то урожай в регионе ожидают на уровне 197 тысяч тонн.

От сюрпризов природы в этом году на полуострове пострадали и злаки. По ним больше, чем заморозки, ударила засуха. С январе на полуострове не было продуктивных осадков. А апрель сопровождался аномально высокими для этого времени года температурами и постоянным ветром. При среднемесячной норме осадков 40 миллиметров, три предыдущих месяца полуостров получал лишь около 10 процентов от нормы или менее того. В феврале это было 15,6 миллиметра, в марте - 14, а в апреле - всего четыре миллиметра осадков.

Фото: Сергей Винник/РГ

- Уже сейчас можно сказать, что у нас будет недобор озимых зерновых, а некоторые поля яровых придется списывать. Пока не ясна полная картина с посевами ячменя, льна, кориандра, - рассказала "РГ" заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.

Списать придется не меньше 7 тысяч гектаров, и уже сейчас специалистам понятно, что такого урожая, как в минувшем году, когда в Крыму собрали более 2 миллионов тонн зерновых, в этом году уже не будет.