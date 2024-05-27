Минсельхоз России планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за заморозков. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут, передает ТАСС.

По ее словам, сильнее всего заморозки повлияли на плодовые деревья, в том числе яблони в центральных регионах.

«Мы планируем сейчас ЧС вводить, федеральный, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры», — добавила Лут.

При этом конкретных сроков по введению режима пока нет, отметила она.

Также Лут прокомментировала ситуацию с ценами на клубнику, указав, что заморозки на ней не отразились, но перекос с ее стоимостью наблюдается. По ее мнению, в июне она скорректируется.

Фрукты и ягоды подорожают из-за майских заморозков и метелей

Напомним, что аномально холодная погода наблюдается в центральных регионах РФ с начала мая. На этом фоне ряд регионов, в том числе Воронежская, Ростовская, Тамбовская, Липецкая и Волгоградская области, уже вводили режим ЧС.