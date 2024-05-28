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Премьер Бельгии: решения об использовании доходов от активов РФ на оружие для Киева нет

Решения об использовании доходов от реинвестиций замороженных российских активов на оружие для Украины все еще нет.

В Бельгии заявили об отсутствии решения ЕС по доходам от активов РФ
© globallookpress.com

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Я могу подтвердить, что решения все еще нет, и оно нужно нам срочно, чтобы мы могли осуществлять военные поставки через Европейский фонд мира", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжает ли Венгрия блокировать решение ЕС по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России для закупки оружия Украине.
Экономика
Владимир Зеленский
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