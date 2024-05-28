В Бельгии заявили об отсутствии решения ЕС по доходам от активов РФ

Решения об использовании доходов от реинвестиций замороженных российских активов на оружие для Украины все еще нет.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.