В России резко подорожает ягодная продукция

В России существенно подорожают ягоды и ягодная продукция, сообщает «Парламентская газета».

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Это произойдет на фоне падения курса рубля, роста издержек и поздних заморозков. Цены на ягоды увеличатся на 20–30%, сообщила генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. Также увеличится стоимость всей ягодной продукции: от джемов и варенья до соков и киселей. По ее словам, заморозки в некоторых хозяйствах погубили до 90 процентов будущего урожая.

Больше всего подорожает черная смородина, урожай которой сократится в два-три раза по разным регионам. Большие потери этой ягоды из-за заморозков наблюдаются уже второй год. В 2023 году заморозки так же накрывали те же самые регионы, которые оказались затронуты аномальным похолоданием в этом году. Поэтому урожай черной смородины сократится примерно в два-три раза от прогнозируемого.

По предварительным оценкам Минсельхоза, всего майские заморозки погубили в России посевы разных культур общей площадью 830 тысяч гектаров. Как сообщила Козий, точно оценить масштаб потерь пока невозможно — слишком много регионов и хозяйств оказались затронуты заморозками.

Подорожание уже началось. Подсчеты аналитиков ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД» показали, что цены на клубнику в среднем по стране за год поднялись на 20 процентов. Однако директор Ягодного союза считает, что рост цен на землянику садовую связан не с заморозками, потому что поставки из регионов, пострадавших от холодов, еще не начались. Сошелся воедино целый комплекс факторов: и подорожание материалов, необходимых для выращивания ягоды, на фоне падения курса рубля, и рост затрат на рабочую силу, и сбои в логистике.

Проблема усложняется тем, что нехватку ягоды на рынках и в магазинах, скорее всего, будут восполнять импортом. При этом возможностей сдержать цены немного: это возможно только за счет ухудшения качества закупаемой продукции, что можно делать не везде и не всегда. Поэтому стоимость импортной ягоды и продуктов из нее — джемов, варенья, соков и прочего — может взлететь и на 50 процентов.