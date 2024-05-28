Индия резко нарастила поставки товаров в Россию

Экспорт Индии в Россию возрос более чем на 35% и составил $4,3 млрд в 2023-2024 финансовом году (закончился 31 марта). Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на статистику индийского правительства.

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Рост в основном был достигнут благодаря значительному увеличению поставок в РФ машиностроительной продукции, включая машины, запасные части для самолетов и электроники, доля которых в общем росте экспорте на $1,2 млрд составила почти половину. В то же время традиционный экспорт таких товаров, как фармацевтические препараты, чай, кофе и табак оставался на прежнем уровне по сравнению с предшествующим фингодом, либо снизился. Индийские поставки автокомпонентов не оказывали влияние на рост экспорта в РФ из-за значительной зависимости компаний-экспортеров от мировых производителей автомобилей.

Несмотря на растущий интерес индийских производителей к экспорту в Россию, его рост сдерживает осторожность поставщиков из-за опасений возможных санкций США и задержки с оплатой банками поставок индийских товаров на российский рынок, отмечает The Economic Times.

Товарооборот России и Индии в 2023 году достиг $65,7 млрд. РФ удерживает позиции четвертого ведущего торгового партнера Индии. Основную статью экспорта РФ в Индию составляют энергоносители. В 2023 году экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос в два раза - до $45 млрд и $4,5 млрд соответственно. Кроме индийских рупий, Москва и Нью-Дели ведут торговые расчеты в долларах США, дирхамах ОАЭ, китайских юанях, чему способствуют механизмы Резервного банка Индии и крупнейших российских банков.