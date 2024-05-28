Россия готова войти в мегапроект в Азии

Россия может расширить проект транспортного коридора «Север — Юг» и помочь Узбекистану получить выход к Индийскому океану. Об этом заявил во время своего визита в Ташкент президент РФ Владимир Путин. Эксперты говорят, что речь идет о строительстве Трансафганской железной дороги (ТАЖД), в которой заинтересован Узбекистан. По словам аналитиков, при всей привлекательности проекта возникают вопросы к безопасности. Плюс Россия рискует несколько утратить свое влияние в Центральной Азии.

Переговоры лидеров России и Узбекистана продолжались несколько часов. К журналистам на итоговое заявление Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев вышли довольные — детально обсудили все вопросы двусторонней повестки и договорились по принципиальным вопросам.

Среди крупнейших проектов Путин назвал развитие железнодорожной инфраструктуры и транспорта в Узбекистане.

«На стадии разработки находится комплексная программа сотрудничества по развитию железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Она подразумевает поставки российской железнодорожной техники и локализацию ее производства», — отметил российский лидер.

Перспективным Путин назвал взаимодействие по проекту коридора «Север — Юг».

«Один из маршрутов международного коридора от России и Белоруссии до побережья Индийского океана пройдет здесь, рядом с Узбекистаном или через территорию Узбекистана. Это вполне возможно. Это очень интересно с точки зрения создания дополнительных возможностей, и в том числе выхода Узбекистана к океану», — сказал президент.

В совместном заявлении лидеров России и Узбекистана, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что «стороны продолжат реализацию взаимовыгодных проектов в области транспорта и логистики».

«Дана положительная оценка итогам первого заседания рабочей группы по развитию мультимодального транспортного коридора «Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан, состоявшегося 23 апреля 2024 года в городе Термезе», — сказано в документе.

С 2022 года Узбекистан стал одной из ключевых точек, на которые Россия завязала свой экспорт и импорт товаров. Обе страны заинтересованы в том, чтобы «объединить в единый контур» все связанные с логистикой вопросы, пояснил URA.RU торговый советник Российского экспортного центра, директор Фонда бизнес-дипломатии Михаил Панченков.

Поэтому в повестке появилась тема строительства Трансафганской железной дороги (ТАЖД). Изначально заявлялось, что она должна пройти по маршруту Термез — Мазари — Шариф — Кабул — Пешавар — Карачи (порт в Пакистане) — в общей сложности 600 км. Предварительная стоимость проекта — около 5 млрд долларов, а ожидаемый грузооборот — 20 млн тонн в год. С участием в проекте России, очевидно, цифры будут уже другие.

На встрече с Путиным в Казани в феврале Мирзиеев отметил, что считает транспортный вопрос вторым по значимости в отношениях с РФ. Для Узбекистана ТАЖД — это крупнейший проект в истории страны: срок доставки грузов до портов сократится с месяца до нескольких дней, а стоимость транзита — в разы. О том, что Россия готова участвовать в этом мегапроекте заявил 17 мая на форуме «Исламский мир» все в той же Казани вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Об участии России в строительстве ТАЖД просит также Кабул. С афганскими властями тему обсуждали еще в 2021 году. Но реализация проекта застопорилась, когда к власти в Афганистане пришли талибы (Талибан — запрещенная в РФ террористическая организация).

Для РФ проект действительно может быть выгоден, поэтому президент Путин включается в него, объяснил URA.RU старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров. Это прямой выход к Мировому океану, который пройдет параллельно коридору «Север — Юг». Железная дорога может связать РФ с государствами Центральной и Южной Азии.

«Тем самым сформировать надежные сухопутные маршруты с Индией, Пакистаном, Ираном, с которыми Россия активно сотрудничает в разных форматах», — отметил Назаров.

В случае реализации проекта ТАЖД Россия обретает ряд возможностей, объясняет эксперт Центра изучения современного Афганистана и Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Мендкович.

«Идея со строительством железной дороги очень богатая. Это позволит России активнее выходить на очень крупные рынки Пакистана и Индии, где очень большое население, и открывает выход к незамерзающим морям Мирового океана. Оттуда можно вывозить свои товары практически в любую точку мира. Поэтому создание южного пути является одним из важных направлений политики России», — убежден Мендкович.

Главная проблема, продолжает эксперт, — нестабильность в Афганистане. Россия до сих пор не признала действующие власти Афганистана — запрещенный Талибан.

«Чтобы запускать этот проект с большими вложениями, нужно гарантировать безопасность этих вложений на территории Афганистана и стабильный характер отношений с афганским правительством».

При всей привлекательности проекта в первую очередь о безопасности говорит и директор Аналитического центра Российского общества политологов, эксперт по Афганистану Андрей Серенко. По его словам, никто «не может дать гарантии, что в Афганистане в ближайшее время все будет спокойно, что талибы останутся у власти, и их не „снесет“ ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка)».

Кроме того, отметил политолог, немаловажны и политические риски.