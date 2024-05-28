Банк России сообщил о новом аргументе в пользу повышения ставки

В прошлом месяце в России сохранился высокий темп кредитования, как корпоративного, так и потребительского. Об этом говорится в материале «О развитии банковского сектора в апреле 2024 года», опубликованном на сайте Центробанка.

Первое продемонстрировало рост на 1,9 процента в годовом выражении после 1,8 процента в марте, причем около трети пришлось на застройщиков. Второе выросло на 1,8 процента, как и в марте, то есть замедления не наблюдается.

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Охлаждение кредитования было одним из условий смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. Однако имеющийся результат, наряду с ускорением инфляции и ростом инфляционных ожиданий, о чем сообщалось ранее, дает дополнительный аргумент для повышения ключевой ставки.

Прирост ипотечного портфеля ускорился до 1,4 процента после 1,2 процента в апреле. Впрочем, такая динамика наблюдается за счет снижения числа случаев досрочного погашения кредитов.

Неделю назад зампред Центробанка Алексей Заботкин признал, что на заседании совета директоров 7 июня будет рассмотрен альтернативный вариант дальнейшего движения ставки, имея в виду его рост. С декабря прошлого года она удерживается на уровне 16 процентов, но в апреле, как указывал регулятор, впервые появились сторонники повышения жесткости ДКП до 17 процентов годовых.