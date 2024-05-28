Ценам на золото предрекли значительный рост к концу 2024 года

Биржевая стоимость золота к концу текущего года превысит $2600 за унцию, следует из обновленного прогноза швейцарского банка UBS. До этого аналитики прогнозировали рост котировок до $2200 за унцию.

При этом ожидается, что к октябрю цена металла закрепится выше отметки в $2400 за унцию. Сейчас стоимость июньских фьючерсов на золото торгуется вблизи $2350 за унцию.

Одним из основных драйверов роста цен на драгметалл является высокий спрос со стороны мировых центробанков, отмечают аналитики UBS. Главным покупателем в текущем году выступает Народный банк Китая.

По итогам первого квартала Россия опустилась с шестого на восьмое место в мире по объему золотовалютных резервов. Запасы страны оцениваются в $424 млрд.