Минфин внес в правительство РФ ряд налоговых новаций

Минфин России внес в правительство РФ пакет законопроектов. Финансисты предложили, в частности, поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит на заседании предложения ведомства, затем их передадут в кабмин, а далее — в Госдуму.

Госдума предположительно обсудит законопроекты в весеннюю сессию, что позволит обеспечить реализацию поручений президента России Владимира Путина по ряду социально значимых вопросов.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — отметил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр пояснил, что работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.