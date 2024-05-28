В России изменят налог на прибыль

В рамках совершенствования налоговой системы в России Минфин предлагает увеличить налог на прибыль с 20% до 25%. Об этом говорится в материалах министерства.

В материалах говорится, что доля прибыльных компаний в российской экономике выросла до 75,3% в 2023 году с 73,9% в 2022-м. Многие отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные.

Действующая сейчас ставка налога – 20% — является одной из самых низких среди развитых экономик, подчеркивается в документе. В США ставка налога на прибыль составляет 21% (+ налог штата), в Аргентине, Нидерландах, Китае и Иране – 25%, в Канаде – 38%, а в Австралии – 30%.