Оценены допдоходы бюджета России от налоговых изменений

Ожидается, что дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений в 2025 году составят 2,6 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой предложенный Минфином пакет поправок в Налоговый кодекс.

Из этой суммы 1,6 триллиона рублей поступят от повышения налога на прибыль до 25 процентов. Еще 533 миллиарда рублей окажутся доступны вследствие расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.

Также в бюджет поступят дополнительные средства от различных акцизов и госпошлин, а также изменений в части упрощенной системы налогообложения и природной ренты.

Ранее Минфин внес в правительство России пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Среди прочего, вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом изменения в налогообложении коснутся только тех россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).