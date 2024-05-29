Опубликован прогноз курса доллара к концу июня

Центр ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка ожидает ослабления российской валюты до 91-92 руб. за доллар к концу июня. Это следует из материалов ЦЦИ, представленных на презентации индекса цен сырьевого экспорта.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко рассказала, что индекс сырьевых цен, рассчитываемый ЦЦИ, является опережающим индикатором для курса рубля. Индекс оценивает стоимость сырьевого экспорта России и объем продаж валютной выручки крупнейших экспортеров. Таким образом, как подчеркнула Тарасенко, зная значение сырьевого индекса на текущую неделю, можно сделать предположение, каким будет курс рубля через 8-12 недель.

"Траектория индекса указывает на возможный разворот рубля в ближайшие недели. Ждем, что при прочих равных к концу июня рубль будет подбираться к отметке 91-91 руб. за доллар", - говорится в материалах ЦЦИ.

Тарасенко при этом отметила, что сейчас наблюдается укрепление валютного курса. "Мы понимаем, что на курс рубля влияет очень много факторов. Это и объемы экспорта, и объемы импорта. Сейчас будет сезон отпусков, увеличится спрос населения на валюту", - добавила она.