Новый перегон увеличит провозную способность БАМа и Транссиба

На участке Тында – Штурм (Амурская область) Дальневосточной железной дороги открыто движение по новому двухпутному перегону Аносовская – Заболотное. Открытие очередного двухпутного участка направлено на увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры восточного направления в сторону тихоокеанских портов.

Как сообщает пресс-служба ДВЖД, после завершения укладки второго пути был закрыт разъезд Силип, а смежные перегоны объединены в один протяженностью более 30 км.

При проведении работ было использовано более 311 тыс. кубических метров земляного полотна, заложено 13 км рельсошпальной решетки. Перегон проходит через холмистую местность верхней долины реки Тында, пересеченной мелкими ручьями и заболоченными водотоками. Для преодоления ландшафтных препятствий были построены 8 мостов с применением современных сейсмоустойчивых технологий, а также реконструированы 4 водопропускные трубы.

Для предотвращения просадки земляного полотна из-за таяния вечной мерзлоты в теплое время года было использовано более 50 тыс. кубических метров охлаждающей скальной наброски вдоль пути.

Планы комплексной модернизации всей линии Тында – Бамовская, соединяющей БАМ и Транссиб, включают увеличение ее провозной способности до 54,9 млн тонн в год к концу 2024 года, с нынешних 42,2 млн тонн в год.

Напомним, что на Восточном полигоне страны идут масштабные работы по реконструкции и модернизации инфраструктуры. В этом году должны быть сданы три новых тоннеля: два тоннеля разгрузят Шкото-Смоляниновский узел, Дуссе-Алиньский – увеличит грузопоток в Хабаровском крае.

В этом году на ДВЖД планируют достичь общего объема погрузки в 76,1 млн тонн. В прошлом году этот показатель достиг отметки в 74,5 млн тонн. Модернизация железнодорожной инфраструктуры будет этому способствовать.