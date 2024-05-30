Фермеры предупредили о риске банкротства садоводов

Российские фермеры считают серьезным риск банкротства в 23 российских регионах пострадавших от заморозков в конце весны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо ассоциации «Народный фермер» в Минсельхоз РФ.

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«Для садоводов возник реальный риск разорения, что опасно в условиях необходимости наращивания производства фруктов и ягод», — говорится в обращении.

При этом в документе отмечается, что официальный режим ЧС введен пока только в 10 регионах.

«Таким образом, в оставшихся 13 субъектах сельхозпроизводители окажутся без возможности получить страховые выплаты и господдержку», - обеспокоены авторы письма.

По их данным, сильные заморозки в период цветения привели к потере от 50 до 100% урожая плодово-ягодных культур в пострадавших районах.

«Это подтверждают оценки профильных садоводческих объединений», — подчеркивают представители ассоциации.

В связи с этим ассоциация просит Минсельхоз инициировать процедуру введения режима ЧС федерального уровня, а также рассмотреть возможность предоставить садоводам отсрочку по налоговым, кредитным и лизинговым платежам.

«Такие меры помогут не допустить массовых банкротств садоводческих хозяйств в критической ситуации», — указывается в письме.

До этого стало известно, могут ли консервированные фрукты заменить свежие.