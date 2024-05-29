Производство СПГ в России хотят нарастить до 100 млн тонн

В ближайшее десятилетие в России необходимо выполнить задачу по наращиванию производства СПГ до 100 млн тонн. Это необходимо в условиях нелегитимных действий США в отношении проектов «Арктик СПГ-2», «Сахалин-1», «Сахалин-2» и других.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.

«С учетом роста мировой потребности в СПГ задача по наращиванию производства отечественного СПГ до отметки в 100 млн тонн в ближайшее десятилетие, поставленная президентом РФ, должна быть выполнена», – уверен он.

Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО «Арктик СПГ-2» – дочернюю компанию «Новатэка». С 1 мая санкции ввели и против компаний и судов, связанных с этим проектом. Участниками проекта «Арктик СПГ – 2» являются «Новатэк», TotalEnergies, CNPC, CNOOC японский консорциум Japan Arctic LNG.

Производство СПГ на проекте «Сахалин-2» сократилось в 2023 году до 10 млн тонн. По итогам 2022 года было произведено 11,5 млн тонн