В России допустили увеличение дефицита бюджета

В 2024 году общий дефицит российского бюджета в рублевом эквиваленте может оказаться немного выше установленного законом уровня из-за снижения нефтегазовых доходов. Об этом заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев, передает ТАСС.

«Общий дефицит может быть выше, чем то, что в законе сейчас в абсолютном выражении в рублевом, в процентах ВВП сейчас не вспомню, но, возможно, и нет. Это связано с тем, что прогноз по нефтегазовым доходам был незначимо снижен»,— отметил Колычев.

Однако чиновник подчеркнул, что структурный дефицит бюджета, который оказывает влияние на экономику, останется неизменным.

«Бюджет влияет на экономику в части структурного дефицита. Он вообще никак не меняется, поэтому здесь вообще о влиянии нет смысла говорить», — пояснил замглавы Минфина.

По его словам, увеличение общего дефицита лишь означает, что пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) дополнительными нефтегазовыми доходами будет меньше, чем предусмотрено законом.

До этого комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям.