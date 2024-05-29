Литва запретила импорт почти трех тысяч товаров из РФ и Белоруссии

Правительство Литвы одобрило предложенный парламентом запрет на импорт 2,8 тысячи категорий товаров из РФ и Белоруссии с 3 июня. Москва24

По информации портала LRT, в этот список вошли преимущественно продукты сельского хозяйства, включая мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, яйца, мед, овощи, орехи и фрукты, кофе, чай, пряности, крупы и продукты их переработки, муку, крахмал, масла и жиры, сахар, какао, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, корма для животных, отходы пищевой промышленности, а также табак и его заменители. ТАСС

Ранее Литва, стремясь не пропустить на свой рынок российскую продукцию, ужесточила контроль над ввозимыми в страну овощами. Деловая газета «Взгляд»