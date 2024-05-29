Силуанов назвал причиной налоговых изменений запрос общества

Новая градация НДФЛ была предложена в соответствии с запросом общества на справедливость, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Газета.Ru

«Запрос общества был на справедливость... Мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций. Подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину. RT на русском

Он отметил, что новая налоговая система будут призвана стимулировать предприятия и бизнес. А доходы от повышения НДФЛ будут направлены на помощь семьям с детьми, а также на больницы, школы и другие социальные объекты. Силуанов отметил, что завтра правительство будет рассматривать эти предложения. Он надеется, что они будут поддержаны. Ura.Ru