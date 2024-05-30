В России исчезает дешевое европейское вино

В России исчезает импортное вино стоимостью до 500 рублей. Об этом заявила РБК президент Х5 Group Екатерина Лобачева.

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Как уточнила собеседница, ситуация касается, в частности, европейской продукции. Она происходит в связи с недавним повышением пошлин на вино из недружественных стран, пояснила президент компании. Напомним, что ставку ввозных пошлин увеличили до 20% (ранее она составляла 12,5%).

По словам специалиста, корректировка импортных пошлин на вино из Европы и США отразилась на поставках. В денежном выражении их продажи показали рост на 9%, в натуральном — на 4%. Лобачева отметила, что теперь нишу вин стоимостью до 500 руб. занимают локальные производители.

Собеседница также отметила, что российское виноделие «переживает большой качественный рост». Речь идет не только о числе новых производств и наименований, но и о качестве вин, добавила она.

Ранее «Известия» сообщили, что рестораторы в России будут обязаны выделить квоту в меню для вин отечественного производства. Данный вопрос уже прорабатывается представителями Минпромторга, Минсельхоза и общепита, узнало издание.