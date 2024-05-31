Мишустин: рост ВВП стран ЕАЭС обогнал мировые темпы

Рост валового внутреннего продукта стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам прошлого года превысил мировые темпы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По итогам прошлого года ВВП пятерки [государств - членов ЕАЭС] <...> увеличился на 3,8 %, обогнав мировые темпы роста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" по случаю десятилетия ЕАЭС.

Глава российского кабмина обратил внимание, что темпы роста ВВП в евразийской "пятерке" (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) выше, чем в странах СНГ, которые не задействованы в таком углубленном интеграционном формате.

"В прошлом году рост валового внутреннего продукта Армении превысил 8,5%. Объем промышленного производства - 4%. Схожая ситуация, кстати, и в Киргизии, где динамика ВВП в 2023 году тоже была высокой. По линии Евразийского фонда стабилизации и развития республике оказывается практическое содействие в решении социально-экономических вопросов, других задач", - указал российский премьер.

Мишустин отметил, что в странах объединения стабильно растет заработная плата, снижается безработица и наблюдаются "неплохие результаты" в части совершенствования деловой среды. Кроме того, подчеркнул председатель правительства РФ, с момента создания ЕАЭС рост его реального ВВП составил 12%, при этом промышленное производство выросло на пятую часть, а сельское хозяйство - на четверть.

Конкретные результаты

Председатель российского правительства также обратил внимание на то, что участие Белоруссии в интеграции обеспечивает 18% ее валового внутреннего продукта, прирост которого за прошлый год приблизился к 4%. В Казахстане, продолжил Мишустин, тоже наблюдается положительная динамика.

"В казахстанскую экономику за 9 полных лет существования союза из России, Армении, Белоруссии и Киргизии поступило больше инвестиций, чем за все 22 года после объявления независимости Казахстана", - заметил он.

Российский премьер упомянул, что Казахстан нарастил экспорт несырьевых товаров именно внутри таможенных границ союза, в том числе и техники с высокой добавленной стоимостью, строительных материалов, продукции химической, текстильной промышленности, продовольствия.

"В рамках нашего объединения работа построена так, чтобы абсолютно у всех его участников раскрывался экономический потенциал. Ну а недостатки по возможности нивелировались", - резюмировал он.

Мишустин подчеркнул, что "нет никакой цели разрушить уже имеющиеся связи и механизмы взаимодействия".