Россиянам рассказали о росте цен на вино

В среднем за год российское вино подорожало на 5-7 процентов, импортное — на 10-20 процентов. Об этом в интервью РБК рассказала президент Х5 Group (торговые сети «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева.

Рост цен на зарубежную продукцию объясняется повышением пошлин на вино из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов в августе прошлого года, отметила она. В результате в 2023 году продажи вин из Европы и США выросли на 9 процентов в денежном выражении, но в натуральном — только на 4 процента. При этом вин из Италии и Франции было куплено меньше, чем годом ранее.

Из-за повышения стоимости с полок российских ретейлеров исчезает дешевое европейское вино по цене до 500 рублей за бутылку, и эту нишу стали занимать отечественные виноделы. По словам Лобачевой, российская отрасль активно растет не только в ассортименте, но и качестве вин. При этом российское вино также растет в цене — из-за изменения ставки акциза. С мая этого года для тихих вин она увеличилась с 34 до 108 рублей, для игристых — с 45 до 141 рубля за литр. В среднем за год российское вино подорожало на 5-7 процентов, импортное — на 10-20 в зависимости от страны происхождения, рассказала президент компании.

Ранее стало известно, что в России нашли применение поступающим в бюджет деньгам от повышенной пошлины на импортное вино. Президент России Владимир Путин распорядился направлять не менее половины таких доходов на финансирование национального проекта «Туризм и гостеприимство».