Мишустин оценил рост ВВП России за первый квартал

В начале 2024 года российская экономика продолжает динамично развиваться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт за первый квартал вырос на 5,4%, рассказал он. Промышленное производство в январе-апреле увеличилось на 5,2%.

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Глава кабинета министров призвал поддержать такой настрой. Для этого, по его словам, необходимо сформировать и направить дополнительные ресурсы на решение вопросов дальнейшего социально-экономического развития страны, поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение поликлиник и больниц, строительство детских садов и школ, модернизацию колледжей и вузов, продление материнского капитала.