Молдавия совершила тестовую закупку газа в Болгарии

Молдавская госкомпания "Энергоком" совершила тестовую закупку газа в Болгарии для диверсификации поставок. По данным пресс-службы предприятия, через Balkan Gas Hub было закуплено 24 МВт-ч (примерно 2,2 тыс. куб. м). Ранее тестовые закупки также были произведены на рынках Греции и Румынии.

С октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в Молдавию, на 30% сократил суточный объем его подачи из-за проблем с транзитом по территории Украины. В этой ситуации "Энергоком" полностью переключился на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в непризнанное Приднестровье.

Власти Молдавии и Приднестровья изучают альтернативные маршруты поставок в случае полного прекращения транзита российского газа по территории Украины, так как в Киеве пока не подтвердили продление контракта с "Газпромом" после 2024 года.