Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами стал максимальным за 11 лет

Согласно данным аналитиков, средняя зарплата женщин в России в 2023 году составила 56 тысяч рублей, что на треть меньше, чем у мужчин, которые получают в среднем около 84 тысячи рублей. Разница в доходах составляет 27,7 тысячи рублей.

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«Не страхуют женщин и высокие места в корпоративной иерархии. В среднем женщины-управленцы получают на 33 % меньше, чем мужчины на аналогичных позициях, а в топ-менеджменте женские зарплаты ниже мужских сразу на 42 %», – объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Где разница в оплате труда мужчин и женщин самая большая

В соответствии с исследованием FinExpertiza, сделанным на основе данных Росстата, наиболее значительный разрыв в оплате труда наблюдается в северных и дальневосточных регионах, а также в промышленно развитых областях. В Мурманской области и Камчатском крае разница составляет 45 %, а в Забайкальском крае – 41%.

Регионы с минимальным гендерным разрывом в зарплатах

Наименьший разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами наблюдается в республиках Северного Кавказа и других регионах с преобладанием бюджетного сектора.

в Ингушетии зарплата женщин отстает от мужской на 8,8 %,

в Кабардино-Балкарии – на 11,7%,

в Калмыкии – на 14,7%,

в Республике Алтай – на 16,5%,

в Чечне – на 17,6%,

в Северной Осетии – на 18,8%,

в Ямало-Ненецком автономном округе и Тыве – на 20,1%,

в Дагестане – на 20,6%,

в Карачаево-Черкесии – на 22,4%.

Что касается конкретных профессий, самый большой разрыв зафиксирован в сфере информации и связи. Минимальные отличия исследователи обнаружили в оплате труда сотрудников и сотрудниц, задействованных в строительстве.

В целом по России средняя зарплата составляет 73 тысячи рублей.