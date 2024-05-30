Мишустин прокомментировал изменения в налоговой системе

Правительство с запасом подняло планку начала прогрессивной шкалы НДФЛ, отметил председатель кабмина Михаил Мишустин. По его словам, изменения затронут только 3% работающего населения.

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"Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тысяч рублей, и в результате изменения коснутся 3% работающего населения, тех, кто действительно получает больше доход", – объяснил он на заседании правительства РФ.

Премьер-министр напомнил, что во время оглашения послания Федеральному Собранию Владимир Путин обозначил ряд задач, которые требуют решения, в том числе через запуск обновленных и новых нацпроектов.

Кабмин «с запасом» поднял планку начала прогрессивной шкалы НДФЛ

Мишустин отметил, что экономика РФ продолжает динамично развиваться. Так, ВВП за первый квартал текущего года вырос на 5,4%, а промышленное производство – на 5,2%.

Глава кабмина подчеркнул, что важно поддержать такие темпы и выделить дополнительные средства для дальнейшего развития в социальной сфере на поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение поликлиник и больниц, строительство детских садов и школ, модернизацию колледжей и вузов, продление материнского капитала, реализацию перспективных промышленных проектов, укрепление технологического суверенитета.

Премьер уверен, что одним из главных условий в решении поставленных задач является выстраивание справедливой налоговой системы.

Ранее Минфин РФ представил правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предложило увеличить налог на доходы физических лиц до 15% при среднемесячном доходе от 200 тысяч рублей. До 18% планируется повысить налог при доходе от 416,7 тысячи рублей.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила законопроект, включающий в себя поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал востребованными налоговые изменения в РФ. По его словам, активная дискуссия по этому вопросу наблюдается не только среди экспертов и депутатов, но и в правительстве.