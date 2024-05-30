США предложили Китаю выбрать между Западом и Россией

Пекин «не может делать и того и другого», заявил замглавы ведомства Уолли Адейемо.

«Евросоюз в целом является крупнейшим экспортным рынком для Китая, и страна является крупнейшим поставщиком в ЕС в таких ключевых сферах, как химическая промышленность и машиностроение. Мы признаём, что экономические отношения ЕС и Китая значимы для обеих сторон, и мы должны жёстко поставить выбор перед КНР — либо развивать бизнес в наших экономиках, либо снабжать военную машину РФ товарами двойного назначения», — цитирует выдержки из речи американского чиновника РИА Новости.

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Он должен выступить с ней на конференции.

По словам Адейемо, западной коалиции «необходимо чётко и последовательно донести до Пекина, что содействие военно-промышленному комплексу Москвы недопустимо».