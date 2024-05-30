Молдавия и Украина договорились о транзите российского газа в Приднестровье

Вопрос о распределении расходов остаётся открытым, заявил глава молдавского Минэнерго.

«Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создавать кризис в регионе. Тем более, этот кризис немедленно станет проблемой всей Молдавии. Но мы не будем выступать в качестве гаранта ни по одному газовому контракту», — сказал Виктор Парликов в интервью Bloomberg.

По его словам, доставка топлива в непризнанную республику через Турцию — «жизнеспособный вариант», но конструкция трубопровода не позволит обойти Украину.

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По данным агентства, разрешение транзита в Приднестровье может изменить позицию украинской компании, поскольку в Европе есть риски по энергоснабжению предстоящей зимой. Договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» был подписан 30 декабря 2019 года. Он предусматривает прокачку 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м — в течение следующих четырёх лет.

Действие договора истекает 31 декабря этого года. В январе 2024-го правительство Украины сообщило, что не намерено продлевать контракт. Вице-премьер России Александр Новак в свою очередь отмечал, что Москва готова обсуждать альтернативные маршруты поставок газа в ЕС.