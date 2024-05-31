Россия стала четвертой экономикой мира

Российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году. В последующие два года страна сохранила за собой эти позиции, передает Всемирного банка.

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Всемирный банк предупредил о риске финансового краха Палестины

Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности, согласно которым Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП. Москва потеснила Японию (3,7 процента) и Германию (3,4 процента).