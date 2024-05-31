Индия вывезла 100 тонн золота из Великобритании

Резервный банк Индии (РБИ) переместил чуть более 100 тонн золота из Великобритании в свои хранилища в стране, что стало первым случаем, по крайней мере, с начала 1991 года, когда драгоценный металл в таких масштабах пополнил запасы, хранящиеся в стране, сообщила газета The Times Of India.

Представитель РБИ пояснил газете, что перемещение золота в места хранения внутри страны было вызвано логистическими причинами, а также для диверсификации хранения. Этот шаг также поможет РБИ сэкономить на стоимости хранения, которая выплачивается Банку Англии, хоть эта сумма и невелика. В ближайшие месяцы он может продолжить перемещение золота в страну в схожих объемах, цитирует издание информированные источники.

Согласно последним данным, на конец марта у РБИ было 822,1 тонны золота, из которых 413,8 тонны находились за границей. Банк скупает золото в последние годы: за последний финансовый год он выкупил еще 27,5 тонны. Внутри страны золото хранится в сейфах в старом офисном здании РБИ на Минт Роуд в Мумбаи, а также в Нагпуре.

Для многих центробанков Банк Англии традиционно является хранилищем золота, Индия традиционно держала там запасы металла до времен обретения независимости в 1947 году.

«РБИ начал покупать золото несколько лет назад и решил провести анализ того, где он хочет его хранить, что происходит время от времени. Поскольку запасы накапливались за границей, было решено доставить часть золота в Индию», — рассказал один из чиновников.

Для большинства индийцев золото является «эмоциональным вопросом» после того, как правительство Чандры Шекхара пообещало использовать драгоценный металл для преодоления кризиса платежного баланса в 1991 году. РБИ купил 200 тонн золота у Международного валютного фонда около 15 лет назад, и в течение последних нескольких лет постоянно наращивал его запасы за счет покупок.

«Это свидетельствует о силе экономики и уверенности, что резко контрастирует с ситуацией 1991 года», — пояснил один из источников.

ЦБ Индии, Турции и Китая запасаются золотом в течение последних нескольких кварталов. Фактически, чистые закупки РБИ за 2024 год уже превысили объем закупок за весь 2023 год. Центральные банки Индии и Китая купили 5 тонн золота в марте 2024 года. Агрессивная скупка золота центральными банками привела к росту цен на золото до рекордных максимумов. Центральный банк Турции стал крупнейшим покупателем золота в марте, скупив 14 тонн.

США обладают крупнейшими в мире золотыми резервами, составляющими 8133,46 тонны на конец марта 2024 года. Однако, согласно данным Всемирного совета по золоту, за последние три квартала золотые запасы США не изменились. Германия занимает второе место в мире по запасам золота — 3352,31 тонны на конец марта 2024 года. Далее идут Италия и Франция. Россия занимает пятое место в списке стран с наибольшими золотыми запасами — 2332,74 тонны. На шестом месте Китай (2262,45 тонны), дальше Швейцария (1040 тонн), Япония (845,97 тонны) и на девятом месте Индия с запасами в 822,09 тонны.