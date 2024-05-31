Счетная палата выявила более 50 нарушений в Минприроды

Счетная палата в ходе проведения проверки работы Минприроды за 2023 год выявила нарушения на сумму более 74 млрд рублей. Аудитор намерен обратиться по этому поводу в Генпрокуратуру, говорится в заключении надзорного ведомства.

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Как уточняется, в общей сложности обнаружили 56 нарушений, 17 из них - финансовые. Подчеркивается, что 74 млрд рублей — нарушения правил ведения бухгалтерского учета и 356 млн рублей — прочие нарушения.

Счетная палата обнаружила нарушения в сфере контроля за реализацией объектов инвестиционной программы, закупок для госнужд, порядка утверждения и ведения сметы казенного учреждения, соблюдения правил предоставления бюджетным учреждениям субсидий, управления федеральным имуществом, инвентаризации нефинансовых активов казенного учреждения, бюджетной (бухгалтерской) отчетности и статистической отчетности.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила недочеты в работе Минфина по выдаче бюджетных кредитов регионам.