Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в Европу. В марте 2024 года страны Евросоюза нарастили закупки российских стали и железа до максимальных значений с мая 2023 года, сообщает РИА Новости.

В денежном выражении объемы экспорта выросли в 1,7 раза, до 328 миллионов евро. Импорт алюминия из РФ в марте увеличился на 29 процентов. Германия показала пятикратный рост закупок, до 22,4 миллиона евро, а главным покупателем этого металла стала Бельгия (130,5 миллиона евро).

Сталь и алюминий в основном потребляет европейский строительный сектор. Алюминий также используется в машиностроении, авиационной и упаковочной промышленности, отмечают аналитики агентства.

Ранее немецкое издание Der Spiegel указало на зависимость Европы от поставок урана из России. Большинство европейских реакторов в Европе требуют топливных элементов, производимых дочерней компанией «Росатома», отметила газета. Конструкция многих электростанций в Евросоюзе российская или советская, для них необходимы специальные гексагональные топливные элементы.