В Кремле прокомментировали признание России четвертой экономикой мира

Российская экономика развивается быстро, но ей приходится противостоять имеющимся вызовам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Я пока не видел данных, но темпы роста нашей экономики очень положительные, экономика развивается быстро, ведется серьезная работа правительством, экономическим блоком. Существуют определенные вызовы экономического, макроэкономического и микроэкономического плана, с которыми изыскиваются методы минимизирования всех рисков. Экономика растет, и это положительное явление», — сказал Песков. Газета.Ru

Он добавил, что дефицит федерального бюджета, который по итогам января-апреля 2024 года составил почти 4 трлн рублей, не повлияет на финансирование проектов развития. Ura.Ru