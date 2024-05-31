Товарооборот Таджикистана и России с начала года заметно вырос

За период с января по апрель 2024 года взаимный торговый оборот Таджикистана и России вырос на 24,2% и составил $636,8 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Агентства по статистике при президенте Таджикистана.

По итогам четырех месяцев Таджикистан приобрел российских товаров на порядка $600,7 млн. В результате РФ с долей в 30% стала лидером по поставкам в азиатскую страну.

Между тем экспорт из Таджикистана в Россию за январь — апрель составил всего $36,1 млн.

Вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана стал Китай. Оборот между странами по итогам первых четырех месяцев вырос на 19,7%, до $548,7 млн (доля 22%). Тройку замыкает Казахстан с $441,6 млн (доля 12,9%).

Общий объем внешней торговли Таджикистана за период вырос 28,7% в годовом выражении и превысил $2,7 млрд.

До этого сообщалось, что экспорт индийских товаров в РФ за 2023-2024 финансовый год вырос более чем на треть, несмотря на санкции.