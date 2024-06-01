Стало известно о скором решении МВФ о новом транше Украине

Международный валютный фонд (МВФ) примет окончательное решение о выделении Киеву нового транша на 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фонда.

Так он ответил на вопрос о сроках одобрения исполнительным советом МВФ нового денежного транша Украине.

Фонд и украинские власти достигли предварительного соглашения о выделении новой помощи 31 мая. При одобрении исполнительным советом МВФ Украина получит доступ к сумме около к 2,2 миллиарда долларов.

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В марте Киев получил третий транш от МВФ в 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования. В общей сложности от фонда было получено около 5,4 миллиарда долларов из 15,6 миллиарда.

Украина в 2024 году должна выплатить фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.