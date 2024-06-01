СМИ: G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС

Страны «Большой семерки» и Европейский Союз изучают способы затянуть «гайки» в отношении банков, которые помогают Москве уклоняться от санкций, сообщает Bloomberg.

Некоторые союзники рассматривают меры, которые будут нацелены на кредиторов третьих стран, использующих систему финансовых сообщений Центробанка России, подобную SWIFT. Обсуждения пройдут в преддверии встречи G7 в Италии, на которой главы правительств намерены согласовать комплекс мер по более эффективному обеспечению соблюдения антироссийских санкций.

В ЦБ сообщили, что к СПФС подключены более 360 российских и иностранных банков и юрлиц

«Большая семерка» уже давно считает своим главным приоритетом помешать России получить ключевые технологии, используемые в производстве вооружения или необходимые для его производства. Москве удалось обойти многие из этих ограничений, импортируя запрещенные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и страны Центральной Азии, часто через сети посредников в нескольких юрисдикциях.

Совсем недавно чиновники сосредоточили внимание на банках, которые предположительно содействовали некоторым из этих транзакций, предупредив их о новых штрафах. Это побудило некоторых кредиторов ужесточить ограничения и привело к очевидному падению российского импорта. ЦБ РФ недавно назвал риском расширение ограничений и давление на так называемые дружественные страны.

ЕС стремится согласовать пакет перед саммитом G7, но несколько государств-членов ЕС выступили против полного запрета российского аналога SWIFT из-за опасений, что такой шаг может повлиять на законные транзакции и нанести вред отношениям с третьими странами. Другие обсуждаемые меры включают предложения о включении в список банков третьих стран, помогающих России уклоняться от санкций, ужесточение юридических требований к компаниям по улучшению проверок их «дочек» и цепочек поставок.