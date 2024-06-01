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СМИ: G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС

Страны «Большой семерки» и Европейский Союз изучают способы затянуть «гайки» в отношении банков, которые помогают Москве уклоняться от санкций, сообщает Bloomberg.

СМИ: G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС
© РИА Новости

Некоторые союзники рассматривают меры, которые будут нацелены на кредиторов третьих стран, использующих систему финансовых сообщений Центробанка России, подобную SWIFT. Обсуждения пройдут в преддверии встречи G7 в Италии, на которой главы правительств намерены согласовать комплекс мер по более эффективному обеспечению соблюдения антироссийских санкций.

В ЦБ сообщили, что к СПФС подключены более 360 российских и иностранных банков и юрлиц

«Большая семерка» уже давно считает своим главным приоритетом помешать России получить ключевые технологии, используемые в производстве вооружения или необходимые для его производства. Москве удалось обойти многие из этих ограничений, импортируя запрещенные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и страны Центральной Азии, часто через сети посредников в нескольких юрисдикциях.

Совсем недавно чиновники сосредоточили внимание на банках, которые предположительно содействовали некоторым из этих транзакций, предупредив их о новых штрафах. Это побудило некоторых кредиторов ужесточить ограничения и привело к очевидному падению российского импорта. ЦБ РФ недавно назвал риском расширение ограничений и давление на так называемые дружественные страны.

ЕС стремится согласовать пакет перед саммитом G7, но несколько государств-членов ЕС выступили против полного запрета российского аналога SWIFT из-за опасений, что такой шаг может повлиять на законные транзакции и нанести вред отношениям с третьими странами. Другие обсуждаемые меры включают предложения о включении в список банков третьих стран, помогающих России уклоняться от санкций, ужесточение юридических требований к компаниям по улучшению проверок их «дочек» и цепочек поставок.

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