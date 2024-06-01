Запад заинтересовался Северным морским путем

Западные перевозчики на фоне участившихся нападений хуситов на торговые суда в Красном море задумались об использовании Северного морского пути, который контролирует Россия, пишет Foreign Policy. Он позволит сократить путь из некоторых портов Европы до Азии по сравнению с Суэцким каналом на восемь тысяч километров.

Аналитики утверждают, что из-за обстрелов хуситов движение в Красном море сократилось почти на 60%, а стоимость страховки для транзита через Баб-эль-Мандебский пролив значительно выросла, поэтому транзит через Северный морской путь может стать решением проблемы. Однако директор департамента по чрезвычайным ситуациям Норвежской ассоциации судовладельцев Аудун Халворсен заявил Foreign Policy, что в обозримом будущем использование Северного морского пути является нереальной перспективой из-за природных условий. Еще одним препятствием могут стать натянутые отношения России и Запада: Москва контролирует 70% маршрута, без разрешения Кремля и выплаты ему транзитных сборов воспользоваться путем не представляется возможным.

В России оценили перспективы возврата к прежней торговле с Европой

Во второй декаде мая стало известно, что в результате ракетного удара по нефтяному танкеру, шедшему под флагом Панамы, вспыхнул пожар. Инцидент произошел у берегов йеменского города Моха.

После того как неподалеку от берегов Йемена была совершено нападение на британский танкер, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью. Большую часть йеменского побережья контролируют хуситы.