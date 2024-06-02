Силуанов напомнил о наказании за уход от оплаты НДФЛ

Силуанов прокомментировал введение прогрессивного НДФЛ
Глава Минфина Антон Силуанов предположил, что россияне не станут уходить от налогов после введения прогрессивного НДФЛ. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, во вторник, 28 мая, ведомство внесло в кабмин пакет поправок по совершенствованию налоговой системы.
Среди изменений — новая прогрессивная шкала НДФЛ, налоговый вычет для семей с детьми, повышение налога на прибыль компаний и введение акциза на жидкий никотин. Поправки должны вступить в силу с 1 января 2025 года.
Министр напомнил, что при подготовке изменений в основу закладывался «принцип того, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной».
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По его мнению, люди не станут нарушать закон после введения изменений. Он добавил, что за нарушение закона предусмотрена существенная ответственность, в том числе — уголовная.