Названы потери экономики Италии из-за антироссийских санкций

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что антироссийские санкции вредят и тем странам, которые их принимают, — так, экономика Италии лишилась из-за этого €10-15 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам Торрембини, после начала спецоперации на Украине товарооборот между Италией и Россией сократился с €30 млрд до €9 млрд. Что касается итальянского экспорта в РФ, то он упал на 36%. При этом «импорт из России в Италию» рухнул на 70-80%, отметил собеседник агентства.

«Экономика Италии в результате антироссийских санкций потеряла... порядка 10-15 миллиардов евро», — сказал президент Ассоциации.

Он отметил, что этот удар оказался чувствительным для Италии, где из-за антироссийских санкций значительно сократились рабочие места.

До этого в Италии заявили, что стране удалось свести к минимуму зависимость от российского газа и сделать Алжир основным экспортером энергоносителя в страну. Между тем по итогам марта среди всех европейских стран именно Италия лидировала по закупкам российского газа. Объем импорта вырос в 2,6 раза, до €238,5 млн, что является максимальным показателем с прошлого февраля.