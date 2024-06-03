ЦБ попросили изменить закон, чтобы россиянам стало проще платить картой «Мир» за границей

Российские банки обратились в ЦБ РФ с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные агрегаторы начали принимать отечественные карты «Мир» в иностранных магазинах, сообщает «Коммерсант».

Запрос на использование подобных схем на рынке существует и в настоящее время реализуется без законодательной базы, говорят участники рынка. Сегодня иностранные компании не могут быть квалифицированы в качестве платежных агрегаторов. Пока ими выступают только юридические лица, которые не являются кредитными организациями. Эксперты считают инициативу рискованным механизмом, который приведет к удорожанию товаров.

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Ранее сообщалось, что власти России ведут переговоры с Таиландом по приему карты платежной системы «Мир». Конкретные сроки еще обозначены. Таиланд, таким образом, смог бы увеличить доход в сфере туризма.