Мировым ценам на нефть спрогнозировали рост

Биржевые цены на эталонную североморскую марку нефть Brent могут закрепиться в коридоре 80-90 долларов за баррель после решения стран-участниц сделки ОПЕК+ о продлении действующих квот по добыче сырья. Такой прогноз дал заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Его слова приводит газета «Известия».

В ходе торгов 3 июня на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсных контрактов на поставки Brent в августе снизились на 0,07 процента в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии и опустили до отметки в 81,05 доллара за баррель.

Гусев допускает, что в среднесрочной перспективе сохранение сделки ОПЕК+ позволит укрепить сырьевые котировки на комфортной для стран-поставщиков планке.

«Мера позволит укрепить котировки на уровне 80-90 долларов за баррель», — резюмировал эксперт.

Укреплению сырьевых котировок будут способствовать и другие факторы. Среди основных — высокий уровень коммерческих запасов в США и сезонный рост мирового спроса на нефть, добавила и.о. заведующей кафедрой финансов и кредита Юридического факультета Южного федерального университета Татьяна Полховская.

Министерская встреча стран-участниц ОПЕК+ состоялась 2 июня. По ее итогам было решено продлить действующие квоты по добыче нефти до конца третьего квартала 2025 года. Общий добычи альянса в этот период времени без возможных дополнительных ограничений отдельными странами должен будет составить 40,46 миллиона баррелей в сутки.