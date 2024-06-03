В Египте обсуждают возможность расчетов с Россией

В Египте государственный и частный сектор ведут обсуждение перехода на расчеты с Россией в национальных валютах. Об этом рассказал министр торговли и промышленности страны Ахмед Самир, пишет РИА Новости.

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«Сейчас в Египте идет обсуждение между заинтересованными сторонами в государственном и частном секторе, а также с Центральным банком Египта с целью для изучения способов коммерческих расчетов между двумя странами в национальных валюта», - пояснил Самир.

По его словам, ведется поиск механизма по реализации такого проекта.

Ранее министр финансов Бразилии Фернанду Аддад заявил, что в его стране поддерживают использование национальных валют для торговли внутри стран БРИКС.

А президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обратил внимание на то, что порядка 90% всех платежей между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях. Российский лидер подчеркнул, что это придало импульс расширению торговых потоков между двумя странами, а товарооборот вырос.