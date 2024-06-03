Казахстан запретил ввоз пшеницы из России

Минсельхоз Казахстана ввел запрет на ввоз пшеницы на территорию республики. Как URA.RU сообщили 3 июня в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, ограничения будут действовать до 12 октября.

«Запрет введен до 12 октября. Он распространяется на ввоз твердой и мягкой пшеницы из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В качестве исключения определен ввоз пшеницы жд-транспортом для птицеводческих и мукомольных предприятий, но только для производства и потребления. Транзитные вагоны при этом под ограничения не попадают. Причиной стал вывод комиссии о том, что зерно из России приводит к снижению спроса местной пшеницы и падению цен.