Глава Сбера Герман Греф заявил об исторической загрузке производственных мощностей в РФ. Предприниматель произнес речь в Совете Федерации.

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«У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% — это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — подчеркнул он.



По словам Грефа, мощный приток бюджетных средств и кредитов вызывают потребительский бум и рост цен, что ведет к перегреву экономики, темпы роста которой превышают ее возможности.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что высокая ставка позволяет защитить доходы граждан, что является прямым вкладом в борьбу с бедностью.

«Россияне заработали почти ₽1 трлн на процентах по вкладам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ», — отметила Набиуллина.



Она добавила, что повышение ставки не препятствует экономическому росту, который сохраняется на высоком уровне.

Ранее Греф пообещал, что в новых регионах России появятся отделения «Сбера».