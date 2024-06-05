Песков сформулировал идею ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сформулировал ключевую идею Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), начавшего работу в среду, 5 июня. По словам представителя Кремля, она состоит в том, что Россия в изменившихся мировых условиях нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, основанное на праве. Об этом сообщает ТАСС.

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Песков отметил, что страна развивается «темпами выше среднемировых» и предлагает заинтересованным странам взаимодействовать равноправно.

На ПМЭФ-2024 запланировано подписание более 280 документов. Его мероприятия посетит президент России Владимир Путин. Глава государства встретится с членами организации «Женщины бизнеса», с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Выступление Путина ожидается 7 июня на пленарном заседании ПМЭФ.