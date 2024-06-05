Талибы* раскрыли цель поездки в Россию на ПМЭФ

Целью визита делегации «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Петербургский международный экономический форум является развитие экономических отношений с Россией, заявил ТАСС один из представителей движения. По его словам, «Талибан» также рассчитывает укреплять связи и с другими странами региона.

Мы здесь по экономическим вопросам. Это экономический форум, и мы хотим повысить уровень экономических отношений с Россией и другими странами региона, — заявил собеседник агентства.



Делегация «Талибана» посетила ПМЭФ во главе с министром труда и социальной политики Афганистана Альхаджи Шейхом Абдулбаром. Ранее в Сети появился ролик с представителями движения, замеченными в Санкт-Петербурге.

Как считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев, поездка талибов на форум доказала их приверженность России. По его мнению, это очень знаковый шаг на фоне разговоров об исключении организации из числа запрещенных в стране.

*организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена