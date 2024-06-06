Набиуллина назвала три приоритета для развития экономики РФ на будущие годы

Развитие рынка капитала, обеспечение глобальной открытости и лидерство в технологической сфере являются основными задачами для российской экономики на будущие годы. Об этом заявила глава ЦБ РФ России Эльвира Набиуллина во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Она подчеркнула, что для России очень важно развитие рынка капитала, поскольку без этого существует только одна альтернатива - увеличение роли государства, субсидий и так далее. Глава ЦБ отметила, что, несмотря на санкции, наша страна должна быть интегрирована в мировую экономику с теми, кто на это готов.

Набиуллина также призвала сохранять макроэкономическую стабильность в России. "Это та основа, которую надо сохранять и не разрушать", - добавила она. Глава ЦБ подчеркнула, что у нашей страны уже есть опыт жизни при невысокой инфляции, который длился около пяти лет.

"Мы увидели, к чему это приводит. У нас появилось долгосрочное финансирование, ипотека тогда начала расти при ставке рыночной 8-9% и без дорогостоящих бюджетных программ", - отметила Набиуллина.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2024, сказал, что санкции стали одним из ключевых факторов развития экономики России. Он выразил уверенность, что, вводя различные ограничительные меры, недружественные страны "сами стреляют себе в ногу". "Экономика у них стагнирует, у нас - растет", - подчеркнул Силуанов.