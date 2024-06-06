Контрафакт онкопрепаратов в России сократился в десять раз за счёт маркировки

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил, что контрафакт онкопрепаратов в стране снизился в десять раз за последние пять лет благодаря государственной системе цифровой маркировки «Честный знак».

Об этом он сообщил, выступая на сессии «Диалог власти и бизнеса: как маркировка усиливает потенциал отечественного бизнеса».

Кроме того, благодаря системе маркировки, которая действует с 2019 года, в России в три раза сократились продажи просроченных лекарств, отметил министр.

«Сейчас ЦРПТ выдаёт свыше 40 отчётов, позволяющих выявлять нарушения, отслеживать исполнение госконтрактов, оценить риски дефицита и мониторить цены», — добавил Алиханов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2024 года в России начнётся эксперимент по маркировке алкогольных напитков.