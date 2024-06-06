LIVE: Церемония открытия ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге

27-й ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартует в четверг, 6 июня. В церемонии открытия примут участие премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Тран Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Уллоа и председатель Нового банка развития Дилма Руссефф. В этом году главная тема форума - "Основа многополярности - формирование новых центров роста". Начиная с 1997 года, ПМЭФ ежегодно собирает международных экспертов, политиков и лидеров для обсуждения ключевых вопросов бизнеса и экономики. В этом году мероприятие проходит с 5 по 8 июня.