Путин призвал ускорить технологическое обновление армии России

Технологическое обновление Армии России требуется обеспечивать высокими темпами. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 7 июня.

По словам главы государства, страна доказала готовность и восприимчивость к технологическим новшествам. Путин обратил внимание на изменения в финансовой сфере, онлайн-торговле, транспорте и государственном управлении.

«Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления», — подчеркнул российский лидер. Кремль транслирует его выступление на своей странице в соцсетях.



Как писала «Парламентская газета», в четверг на ПМЭФ замруководителя Администрации президента Максим Орешкин назвал ключевой целью страны на ближайшие шесть лет модернизацию Вооруженных сил РФ с учетом опыта спецоперации и технологических решений. Успешная экономика невозможна без успешной армии, отмечал чиновник.